23 мая ВСУ обстреляли приграничье Курской области

О атаке сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утром 23 мая со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность. Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы, - добавил губернатор Курской области.

В Глушковском районе Курской области вечером 22 мая со стороны Украины был обстрелян поселок Краснооктябрьский, сообщает Правительство региона. В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет. Подача света восстановлена.