В Курской области устранили последствия обстрела ВСУ 22 мая

Об обстреле сообщили в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе Курской области вечером 22 мая со стороны Украины был обстрелян поселок Краснооктябрьский, сообщает Правительство региона. В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет.

На место выезжала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения.

Электроснабжение в поселке Краснооктябрьский Глушковского района было восстановлено в тот же день.

Ранее КП сообщала, что 18 мая ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. Два жителя региона получили ранения.

Глушково находится в нескольких километрах от границы с Украиной.