Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 мая 2023 4:55

В Курской области устранили последствия обстрела ВСУ 22 мая

Накануне атаке подвергся приграничный поселок
Ольга ДАНИЛОВА
Об обстреле сообщили в Доме Советов

Об обстреле сообщили в Доме Советов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе Курской области вечером 22 мая со стороны Украины был обстрелян поселок Краснооктябрьский, сообщает Правительство региона. В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет.

На место выезжала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения.

Электроснабжение в поселке Краснооктябрьский Глушковского района было восстановлено в тот же день.

Ранее КП сообщала, что 18 мая ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. Два жителя региона получили ранения.

Глушково находится в нескольких километрах от границы с Украиной.