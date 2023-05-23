Курский «Авангард» победил во Владивостоке

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

В рамках 9-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги курский «Авангард» встречался во Владивостоке с местным «Динамо». Уже на пятой минуте гости повели в счете – отличился Александр Войнов. На 29-й минуте перевес нашей команды удвоил Игорь Гершун. На этом голевые подвиги команд закончились, 2:0 в пользу «Авангарда».

Таким образом, куряне прервали серию из трех матчей без побед. Начиная с 5 мая, наши парни проиграли белгородскому «Салюту» (1:4), «Калуге» (0:1) и поделили очки с саратовским «Соколом» (1:1).

После этой победы курский клуб поднялся на шестое место с 28 очками. Лидирует «Сокол» (37). Следом идут «Салют» (34) и брянское «Динамо» (31). Следующий матч в рамках 10-го тура первенства России парни Игоря Беляева проведут 28 мая в Раменском с «Сатурном». Начало игры в 14:00.