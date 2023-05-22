Под Курском погиб 34-летний водитель

С 19 по 21 мая в Курской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТТП произошло 19 мая примерно в 17:40 на 17 километре автодороги «Дьяконово – Суджа».

34-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» ехал со стороны Суджи в направлении Курска.

По предварительным данным он не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщили в полиции.

С 19 по 21 мая в Курской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими, в которых восемь участников дорожного движения получили ранения, двое из которых несовершеннолетние. За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 26 водителей, двое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще двое задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения). Выявлено 85 пешеходов, нарушивших ПДД РФ. Всего выявлено 5294 нарушения ПДД РФ, из них 4449 нарушений скоростного режима.