Жительниц Брянска обвиняют в воровстве из курских магазинов

Девушки признались, что сбыли краденое случайным знакомым, рассказали в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дознание Северного отдела полиции УМВД России по Курску расследует уголовное дело против двух жительниц Брянска, обвиняемых в кражах из магазина в Курске.

- Девушки приехали в областной центр специально для совершения противоправных действий. Передвигаясь на такси, брянчанки изучали магазины областного центра, в которых можно реализовать преступный план. В торговом центре по улице Карла Маркса гости зашли в павильон с одеждой. Выбрав несколько моделей верхней одежды, брюки и платья, отправились в примерочную. Там сложили вещи в рюкзаки и незаметно покинули магазин. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Спустя время девушки снова приехали в Курск, чтобы повторить отлаженную схему. Но на этот раз попали в поле зрения сотрудников охраны, которые сообщили о подозрительных лицах в отдел полиции.

Подельницы признались, что сбыли краденое случайным знакомым по заниженной стоимости, а вырученные деньги потратили на собственные нужды. Фигурантки раскаялись в содеянном и обещали возместить причиненный ущерб в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.