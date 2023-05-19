Роман Старовойт поздравил «Курскэнерго» с 65-летием

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Глава региона вручил памятные подарки и почетные награды лучшим энергетикам, в том числе тем, кто задействован в восстановлении энергоснабжения в приграничных районах.

«Символично, что энергетическая история региона началась со строительства подстанций для курского трамвая, а сегодня мы фактически возрождаем этот вид транспорта. Многое уже сделано, но многое ещё предстоит сделать. Уверен, что все поставленные цели будут достигнуты, а все задачи решены, потому что «Курскэнерго» стоит на прочном фундаменте опыта и самоотверженного труда многих поколений профессионалов», – отметил Роман Старовойт.

Курское районное энергетическое управление «Курскэнерго» было образовано 13 мая 1958 года. Сегодня компания обслуживает около 34 тыс. км линий электропередачи, 286 подстанций 35-110 кВ, 9 548 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. В состав предприятия входят 26 РЭС, включая 6 приграничных.

«Курскэнерго» активно содействует модернизации систем наружного освещения в регионе, создавая комфортную и безопасную среду. Среди крупных проектов в данной сфере – художественное освещение православных памятников архитектуры – Храма Всех Святых и Знаменского кафедрального собора на Красной площади.