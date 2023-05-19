19 мая ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Об атаке сообщил Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 мая ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области. Всего насчитали восемь прилетов. Повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Без света остаются села Троицкое, Гордеевка и Внезапное.

- Как только будет возможность, аварийные бригады выедут для устранения последствий. Наши военные наносят ответные удары по огневым точкам противника, - рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

17 мая во время обстрела Кореневского района Курской области пострадал рабочий. С осколочными ранениями поясничной области мужчину доставили сначала в Глушковскую ЦРБ, как уже сообщала КП.

Вечером 18 мая его перевели в Курскую областную клиническую больницу. Пациенту оказывают квалифицированную медицинскую помощь, сообщает Правительство региона.

Есть также двое раненых в результате взрыва ФОКа в Глушково Курской области 18 мая.