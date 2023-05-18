19 мая в Курской области будет до +28

В регионе держится жара Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 мая в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура - ночью 9-14°, днем 23-28°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Управление по делам ГО и ЧС сообщает, что на территории областного центра действует особый противопожарный режим.

Во время него запрещены сжигание травы, мусора, разведение костров и использование мангалов.

Важно помнить, что пренебрежение правилами пожарной безопасности, особенно в жаркую погоду, может привести к возникновению и быстрому распространению неконтролируемого открытого огня.