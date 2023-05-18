В Курске установлен четвертый класс пожарной опасности

Запрещены сжигание травы, мусора, разведение костров и использование мангалов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление по делам ГО и ЧС сообщает, что на территории областного центра действует особый противопожарный режим.

Во время него запрещены сжигание травы, мусора, разведение костров и использование мангалов.

Важно помнить, что пренебрежение правилами пожарной безопасности, особенно в жаркую погоду, может привести к возникновению и быстрому распространению неконтролируемого открытого огня.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:

— на граждан - от 10 000 до 20 000 рублей;

— на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;

— на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.

Если нарушение правил пожарной безопасности допущено на территории лесов в условиях действия особого противопожарного режима, то штрафы значительно возрастают и составляют:

- на граждан - от 40 до 50 тысяч руб.

- на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч руб.

- на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона руб.

Управление по делам ГО и ЧС Курска просит жителей города соблюдать требования противопожарного режима и помнить, что безответственное отношение к правилам пожарной безопасности может стать причиной беды.