Под Курском насмерть разбился мотоциклист

Всего за сутки выявлено 3854 нарушения ПДД Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 17 мая примерно в 09:40. 48-летний водитель, управляя мотоциклом «Harley-Davidson XG750» на 50 километре автодороги «Курск – Льгов – Рыльск» Курчатовского района Курской области, ехал со стороны Курчатова в направлении Льгова.

По предварительным данным он врезался в попутный автомобиль ВАЗ-21104 под управлением 67-летней женщины.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил ранения и был доставлен в ФГБУЗ МСЧ-125 ФМБА России Курчатова, где в последствии скончался. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - сообщили в ГИБДД региона.

17 мая в Курской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых один человек погиб, четверо получили ранения, один из которых несовершеннолетний. За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 5 водителей, еще 1 водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 2 водителя задержаны по ст.264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения). Выявлено 64 пешехода, нарушивших ПДД РФ. Всего выявлено 3854 нарушения ПДД РФ, 3472 нарушения выявлено средствами фото-видеофиксации.