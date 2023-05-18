В приграничье Курской области ВСУ обстреляли офис нотариуса

После утреннего обстрела ФОКа в Глушково 18 мая, ВСУ повторно обстреляли поселок. В результате сильные разрушения получил офис местного нотариуса.

Пострадавших в ходе повторного обстрела нет.

О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что в результате взрыва в физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Глушково Курской области выбиты окна и поврежден фасад.

Два жителя получили осколочные ранения средней тяжести. Пострадавшие доставлены в Глушковскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.