В Курской области откроется филиал госфонда поддержки участников СВО 30 мая 2023

Очередное заседание областной межведомственной комиссии по вопросам деятельности филиала госфонда провел вице-губернатор Андрей Белостоцкий. Фото пресс-службы регионального правительства.

С 30 мая в Курске начнет работу филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и их семей, содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, которые включают медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Сопровождением ветеранов СВО и их семей будут заниматься социальные координаторы. Сейчас 36 кандидатов на эту должность от Курской области проходят обучение в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС в Орле.