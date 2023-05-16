В СВО погиб курянин Павел Логачев

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб курянин, уроженец деревни Русановка Фатежского района Павел Логачев, сообщили в Правительстве региона.

- С 2013 года он служил по контракту в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова арктической бригаде. Участвовал в СВО с июля 2022 года. Погиб 9 мая под Артемовском. Павлу Александровичу было 43 года. Соболезнуем родным и близким. Светлая память герою…- добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погибли двое курян.

При выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики погиб 25-летний житель Железногорска Иван Зенин. Иван Анатольевич в зону СВО отправился добровольцем, сообщили власти региона.

В Солнцевском районе простились с добровольцем Игорем Черкашиным. Игорь Михайлович родился в 1993 году. Окончил школу в селе Бунино, а затем профессиональное училище в Курске, получив специальность газоэлектросварщика.