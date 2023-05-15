Еще двое курян погибли в СВО

Об утратах сообщили в Правительстве Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе проведения специальной военной операции погибли двое курян.

При выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики погиб 25-летний житель Железногорска Иван Зенин. Иван Анатольевич в зону СВО отправился добровольцем, сообщили власти региона.

В Солнцевском районе простились с добровольцем Игорем Черкашиным. Игорь Михайлович родился в 1993 году. Окончил школу в селе Бунино, а затем профессиональное училище в Курске, получив специальность газоэлектросварщика. Был женат, воспитывал дочь. 21 марта 2023 года при выполнении боевой задачи погиб в Артемовске.

- Разделяем горечь утраты с родными и близкими. Светлая память… - добавили в Доме Советов.