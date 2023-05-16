Курян приглашают на киноквартирник 17 мая

Мероприятие пройдет в Кинофонде на Зеленой Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 мая курян приглашают на киноквартирник на Зеленой.

В мае здесь смотрят фильм «Взрослый сын» (1979), режиссерская работа Александра Панкратова-Черного. А перед показом зрителей ждет выступление музыкального проекта «Контраст».

Андрей закончил школу с золотой медалью и поступил в университет. В автобусе он случайно знакомится с милой девушкой Верой, бывшей воспитанницей детдома, которая работает на фабрике. Романтическое увлечение быстро перерастает в любовь. Молодые люди весело проводят время на курорте, а когда возвращаются, Вера узнает, что ждет ребенка…

Как всегда, атмосферу вечера дополнят звуки винила и ароматный чай с печеньем.

Начало в 19:00.

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Запись на мероприятие через личные сообщения организаторам или по тел. 52-98-20 (в будни).