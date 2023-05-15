В Курской области пройдут учебные стрельбы

Стрельбы проходят в Рыльском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 мая с 11 до 17 часов пройдут учебные стрельбы на одном из специальных полигонов Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу жителей не волноваться! - добавил глава Рыльского района.

Ранее КП сообщала, что 15 мая утром ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света.

- К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады, - сообщил глава региона Роман Старовойт.