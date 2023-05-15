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НовостиПолитика15 мая 2023 5:44

ВСУ обстреляли два села в Курской области

600 человек остаются без света
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Атаке подвергся Рыльский район

Атаке подвергся Рыльский район

Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 мая утром ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света.

- К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады, - сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 12 мая ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. В районе обстрела было частично нарушено электроснабжение.