ВСУ обстреляли два села в Курской области

Атаке подвергся Рыльский район Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 мая утром ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света.

- К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады, - сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 12 мая ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. В районе обстрела было частично нарушено электроснабжение.