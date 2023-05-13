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НовостиПолитика13 мая 2023 6:40

12 мая ВСУ снова обстреляли поселок в Курской области

Никто не пострадал
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт

Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 мая ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. В районе обстрела частично нарушено электроснабжение. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

- Обязательно окажем помощь жителям поселка в проведении ремонта, - пообещал глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что рано утром 11 мая со стороны Украины было зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района Курской области.

В результате частично было нарушено электроснабжение.