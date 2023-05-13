12 мая ВСУ снова обстреляли поселок в Курской области

Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 мая ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. В районе обстрела частично нарушено электроснабжение. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

- Обязательно окажем помощь жителям поселка в проведении ремонта, - пообещал глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что рано утром 11 мая со стороны Украины было зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района Курской области.

В результате частично было нарушено электроснабжение.