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НовостиПолитика11 мая 2023 5:00

11 мая ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Частично нарушено электроснабжение
Ольга ДАНИЛОВА
Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт

Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Рано утром 11 мая со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района Курской области.

- Частично нарушено электроснабжение. Как только позволит ситуация, специалисты приступят к восстановлению, - сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В это же время ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Зафиксировано шесть прилетов. Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших.