Доброволец из Курской области погиб в зоне спецоперации

Фото: правительство Курской области

Еще один уроженец Курской области погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве региона 13 мая. При исполнении воинского долга скончался житель Железногорска Даниил Виноградов. Ему было 54 года. Даниил Борисович отправился в зону боевых действий добровольцем.

12 мая украинские войска обстреляли приграничный поселок Теткино. В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. В районе обстрела частично нарушено электроснабжение