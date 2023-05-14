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НовостиПроисшествия14 мая 2023 6:50

Доброволец из Курской области погиб в зоне спецоперации

Даниилу Виноградову было 54 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Курской области

Фото: правительство Курской области

Еще один уроженец Курской области погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве региона 13 мая. При исполнении воинского долга скончался житель Железногорска Даниил Виноградов. Ему было 54 года. Даниил Борисович отправился в зону боевых действий добровольцем.

12 мая украинские войска обстреляли приграничный поселок Теткино. В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. В районе обстрела частично нарушено электроснабжение