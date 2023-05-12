16% пассажиров в новых автобусах в Курске - безбилетники

Каждый десятый пассажир не платит за проезд в новом общественном транспорте Фото: Даниил НАЙХИН

КП уже рассказывала о проблеме безбилетников в новом общественном транспорте в Курске.

В Курске с 1 января 2023 года жители совершили более 3,9 млн поездок на недавно поступивших в регион автобусах и троллейбусах. Весь новый подвижной состав, работающий по регулируемому тарифу на основе брутто-контрактов, оборудован датчиками пассажиропотока для получения точной статистики. По информации регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог, только 3,4 млн поездок были оплачены.

Безбилетниками стали 16% пассажиров, пользовавшихся автобусами большой вместимости и троллейбусами «Адмирал». По предварительным расчетам, бюджету нанесен ущерб в размере более 13,8 млн рублей, сообщили в Доме Советов.

Кондукторов на линии стало больше Фото: Даниил НАЙХИН

Минтранс Курской области призывает курян соблюдать правила оплаты проезда в общественном транспорте. На линиях работают контролеры. Штраф за безбилетный проезд составляет полторы тысячи рублей.

Оплачивать поездку необходимо сразу при входе в салон через валидатор или у водителя. При оплате через валидатор нужно дождаться зеленой галочки, а при оплате наличными или через терминал у водителя чек необходимо сохранять до конца поездки. Льготникам важно иметь при себе соответствующие документы.