Как живется новому транспорту на курских дорогах?

До конца года в Курск поступит полсотни таких автобусов Фото: Даниил НАЙХИН

Еще три месяца назад в Курске появились на некоторых маршрутах новые комфортабельные вместительные автобусы «Волгабас 5270 G4» .

Завезли в регион 12 машин. Всего же до конца года в Курск поступят 50 единиц.

Так что дороги города достаточно быстро заполнились новым муниципальным транспортом. К сожалению, с приходом новых автобусов повышение цен на проезд также подоспело. Проезд на маршрутах с регулируемым тарифом, то есть в трамваях, троллейбусах и льготных автобусах, с 1 января при оплате наличными стоит 31 рубль. При безналичной оплате, по карте, - 25 рублей, то есть на пять рублей дороже, чем прежде.

Даешь бюджетный транспорт!

Горожан сразу заинтересовали новые автобусы, ведь впервые за долгое время автобусный парк пополнился современным транспортом, да еще и в таком количестве. Это не полуразрушенные списанные автобусы, а новенькие, с валидаторами, которые облегчают работу водителю. Есть здесь и небольшие «коридоры» для инвалидов и пассажиров с детскими колясками, автобусы низкопольные, а в салоне не так сильно ощущается запах горючего.

Ну а как бонус - голос знаменитого земляка Владимира Винокура объявляет остановки!

Яркие машины немного украсили город Фото: Даниил НАЙХИН

Среди преимуществ можно отметить и то, что автобусы ездят по расписанию и водят их достаточно аккуратно, водители получили униформу, а на проезд действуют социальные льготы. Вдобавок, новый транспорт ездит в новые районы города и охватывает достаточно протяженный маршрут.

Конкуренция за пассажира

Разумеется, коммерческий транспорт значительно уступает по этим параметрам государственному, хотя цена за проезд у него такая же. И куряне по возможности останавливают выбор именно на бюджетном автобусе. Единственное преимущество коммерческого транспорта – это большее разнообразие маршрутов и «неповторимая атмосфера».

Можно заметить, что на улицах города все чаще виден бело-зеленый цвет новых машин, идущих иногда буквально друг за другом. А вот о коммерческих маршрутках и ПАЗиках такого не скажешь. С начала года их число сократилось.

Все больше курян предпочитают маршруткам вместительные автобусы, которые ходят по расписанию Фото: Даниил НАЙХИН

Сейчас многие пассажиры уже специально ждут бюджетный транспорт, так что зачастую новые автобусы переполнены до отказа. Так что спрос на такие поездки есть, а соответственно и конкуренция.

Уже давно гуляет шутка о «поездах» из автобусов, ну никак не желающих уступать дорогу друг другу. Чаще всего такую ситуацию можно наблюдать в час пик. Бывает так, что пять автобусов выстраиваются друг за другом и едут медленно-медленно, создавая пробки. Дальше самый первый из них едва-едва подъезжает к остановке, не давая проходу другим, а все для чего? Чтобы граждане непременно сели в него. А что делать? Таковы правила рынка, нужно выживать. Но бывает и так, что коммерческий транспорт начинает «обижать» бюджетный – точно так же не дает ему проехать, водитель сигналит, но пропускать «зеленого» не хотят.

Охота на «зайцев»

Как только новые автобусы с валидаторами стали циркулировать по Курску, многие пассажиры даже и не думали оплачивать в них проезд. Все изменилось, когда неожиданно появились «инспекторы» с собственными валидаторами, отслеживающими безбилетников своими машинными мозгами. Все просто: если человек оплатил проезд наличкой, то он может показать билет проверяющему, если по карте или проездным, то проверит устройство, денег оно не спишет, а только определит, был ли оплачен проезд.

Интересно, что курские «зайцы» сразу придумали несколько «лайфхаков».

Вот только несколько из них:

«Я хочу оплатить наличкой», - говорит гражданин, севший в автобус несколько остановок назад. А ведь добрый голос Винокура предупреждал – оплата при входе.

«Я уже оплатил», - может сказать человек. Валидатор не обманешь, но добрые инспекторы относятся с пониманием и просто, как правило, просят оплатить проезд.

Некоторые пассажиры пытаются обхитрить валидатор Фото: Даниил НАЙХИН

К сожалению, чаще всего так поступают молодые люди, особенно подростки, пенсионеры же в основном платят исправно.

Забавно, что местные «зайцы» частенько и не думают платить за проезд – спокойно сидят, как ни в чем не бывало, пока контролер не уйдет.

На моих глазах так поступили, например, две девушки, которых пожалел инспектор, вместо благодарности и оплаты проезда они просто передразнили его и продолжили ехать дальше.

Бывает и так, что контролер попадется более строгий и уже требует оплатить, однако и тут недобросовестный курский пассажир делает это с неохотой и тянет время, пока ему не скажут о штрафе в полторы тысячи рублей.

И все же с появлением в новых автобусах «охотников на зайцев» количество таковых резко сократилось.

Правда, бывает и так, что новая техника барахлит. Например, ранее мы писали, что валидаторы отказывались принимать проездные. После публикации в "КП" дефект оперативно исправили.

А вот с динамиками бывает проблема. Часто голос юмориста Винокура, объявляющего остановки, в них настолько тихий, что разобрать что-либо почти невозможно.

Вот такая работа у нового транспорта – то злой ПАЗик, то нахальный «заяц», то барахлящая техника, однако зелено-белый жеребец усердно выполняет свою миссию.