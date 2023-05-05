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НовостиПолитика5 мая 2023 17:06

В Курской области дети участников СВО будут бесплатно ездить в общественном транспорте

На это выделят десять миллионов рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Проезд будет бесплатным и в маршрутках

Проезд будет бесплатным и в маршрутках

Фото: Даниил НАЙХИН

В Курской области детям участников специальной военной операции предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в Правительстве региона.

- По планам, исходя из количества детей на сегодняшний день из областного бюджета для предоставления этой льготы будет выделено 10 млн рублей, - уточнили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб еще один курянин. 5 мая в городе Щигры Курской области простились с добровольцем Игорем Кишкиным, 1990 года рождения, сообщили в Правительстве Курской области.

Накануне в Глушковском районе Курской области простились с погибшим бойцом Александром Иваныкиным. Курянин родился в 1978 году в селе Сухиновка, в 1995 году окончил Сухиновскую среднюю школу. Работал водителем в организациях Глушковского района, был многодетным отцом, рассказали в Правительстве региона.