В Курской области дети участников СВО будут бесплатно ездить в общественном транспорте

Проезд будет бесплатным и в маршрутках Фото: Даниил НАЙХИН

В Курской области детям участников специальной военной операции предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в Правительстве региона.

- По планам, исходя из количества детей на сегодняшний день из областного бюджета для предоставления этой льготы будет выделено 10 млн рублей, - уточнили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб еще один курянин. 5 мая в городе Щигры Курской области простились с добровольцем Игорем Кишкиным, 1990 года рождения, сообщили в Правительстве Курской области.

Накануне в Глушковском районе Курской области простились с погибшим бойцом Александром Иваныкиным. Курянин родился в 1978 году в селе Сухиновка, в 1995 году окончил Сухиновскую среднюю школу. Работал водителем в организациях Глушковского района, был многодетным отцом, рассказали в Правительстве региона.