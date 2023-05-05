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НовостиПолитика5 мая 2023 15:55

В Курской области простились с добровольцем, погибшим в СВО

Игорю Кишкину было 32 года
Ольга ДАНИЛОВА
О печальном известии сообщили власти региона

О печальном известии сообщили власти региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе специальной военной операции на Украине погиб еще один курянин. 5 мая в городе Щигры Курской области простились с добровольцем Игорем Кишкиным, 1990 года рождения, сообщили в Правительстве Курской области.

- Выражаем искренние слова соболезнования родителям, родным и близким Игоря Игоревича. Светлая память... - добавили в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что в Глушковском районе Курской области простились с погибшим бойцом Александром Иваныкиным. Курянин родился в 1978 году в селе Сухиновка, в 1995 году окончил Сухиновскую среднюю школу. Работал водителем в организациях Глушковского района, был многодетным отцом, рассказали в Правительстве региона.