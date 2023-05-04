В Курской области простились с добровольцем, погибшим в СВО

О трагедии сообщили в Правительстве региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе Курской области простились с погибшим бойцом Александром Иваныкиным. Курянин родился в 1978 году в селе Сухиновка, в 1995 году окончил Сухиновскую среднюю школу. Работал водителем в организациях Глушковского района, был многодетным отцом, рассказали в Правительстве региона.

Александр Сергеевич летом 2022 года заключил контракт на прохождение воинской службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Он сражался и погиб в селе Макеевка Луганской Народной Республики 20 октября 2022 года.

- Соболезнуем родным и близким Александра. Светлая память воину, - добавили власти Курской области.