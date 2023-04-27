В Курске простились с добровольцем Евгением Кукиным

В регионе продолжается набор в добровольцы Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 апреля в Курске простились с 30-летним добровольцем Евгением Кукиным. Как сообщили в Правительстве региона, курянин родом из Мантуровского района, в 2001 году семья переехала в поселок Солнцево. Там Евгений учился и после поступил в Курский государственный политехнический колледж.

В апреле 2011 года он был призван на действительную военную службу, которую проходил в ракетной дивизии. После службы работал промышленным альпинистом в Москве. Увлекался спортом и историческим фехтованием.

- В январе 2023 года Евгений отправился добровольцем в зону СВО. 1 апреля курянин героически погиб в боях за Артемовск. У Евгения Александровича остались жена, двое детей, родители. Соболезнуем родным. Светлая память воину... - добавили в облПравительстве.

Ранее КП сообщала, что 16 апреля при выполнении боевых задач в Луганской Народной Республике погиб курянин Михаил Гайдуков сообщили в Правительстве Курской области.

Михаил Андреевич родился в 2000 году в селе Борки Суджанского района. Окончил Суджанский колледж искусств им. Н.В. Плевицкой. После прохождения срочной военной службы, осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.