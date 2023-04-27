В ЛНР погиб 22-летний мобилизованный курянин

Михаила не стало 16 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 апреля при выполнении боевых задач в Луганской Народной Республике погиб курянин Михаил Гайдуков сообщили в Правительстве Курской области.

Михаил Андреевич родился в 2000 году в селе Борки Суджанского района. Окончил Суджанский колледж искусств им. Н.В. Плевицкой. После прохождения срочной военной службы, осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

- Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Михаила Андреевича. Светлая память воину... - сказали в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что 25 апреля в Октябрьском районе Курской области простились с младшим сержантом Алексеем Останковым.

Курянин родился в 1990 году в селе Высоком Медвенского района Курской области, окончил Плотавскую школу. Алексей Игоревич был призван в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации и погиб 10 апреля при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили власти Курской области.