В Курской области простились с мобилизованным Алексеем Останковым

Трагическое известие сообщили власти региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 апреля в Октябрьском районе Курской области простились с младшим сержантом Алексеем Останковым.

Курянин родился в 1990 году в селе Высоком Медвенского района Курской области, окончил Плотавскую школу. Алексей Игоревич был призван в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации и погиб 10 апреля при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили власти Курской области.

- Соболезнуем родным и близким Алексея. Светлая память, - сказали в Правительстве региона.