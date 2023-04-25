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НовостиПолитика25 апреля 2023 13:10

В Курской области простились с мобилизованным Алексеем Останковым

Ему было 32 года
Ольга ДАНИЛОВА
Трагическое известие сообщили власти региона

Трагическое известие сообщили власти региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 апреля в Октябрьском районе Курской области простились с младшим сержантом Алексеем Останковым.

Курянин родился в 1990 году в селе Высоком Медвенского района Курской области, окончил Плотавскую школу. Алексей Игоревич был призван в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации и погиб 10 апреля при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили власти Курской области.

- Соболезнуем родным и близким Алексея. Светлая память, - сказали в Правительстве региона.