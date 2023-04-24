В Курске в ДТП пять человек пострадали и один погиб

За три дня прав лишились 23 пьяных водителя Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 22 апреля примерно в 03:35 в районе дома № 81 по улице Понизовка Курска.

33-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», следовал по улице Понизовка со стороны проспекта Победы в сторону улицы 2-я Орловская Курска.

По предварительным данным, в пути он не справился с управлением и врезался в бетонный забор. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пассажиры 18, 17, 17, 32 и 34 лет получили ранения и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщили в ГИБДД региона.

С 21 по 23 апреля в Курской области зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, 17 участников дорожного движения получили ранения, трое из которых несовершеннолетние.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 23 водителя, еще девять отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, семь задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 174 пешеход, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 4154 нарушений ПДД РФ, из них 3176 нарушений скоростного режима.