22 апреля ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Об атаке сообщил губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утром 22 апреля ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.

Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно, заверил глава региона Роман Старовойт.

20 апреля вечером у села Гуево в Суджанском районе Курской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях.

Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал.