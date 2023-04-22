Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 апреля 2023 7:01

22 апреля ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Жертв и разрушений в населенных пунктах нет
Ольга ДАНИЛОВА
Об атаке сообщил губернатор региона

Об атаке сообщил губернатор региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утром 22 апреля ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.

Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно, заверил глава региона Роман Старовойт.

20 апреля вечером у села Гуево в Суджанском районе Курской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях.

Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал.