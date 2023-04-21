В Курской области беспилотник ВСУ атаковал трактор

О ЧП проинформировал глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 апреля вечером у села Гуево в Суджанском районе Курской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях.

Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал. О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что курянам начали вручать удостоверения «Почетный житель приграничья». Оно дает право на выплату и присвоение звания «Ветеран труда Курской области».

Их получили представители добровольцев и волонтеров из Глушковского, Беловского и Кореневского районов, внесшие значительный вклад в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, пояснили в Правительстве региона.