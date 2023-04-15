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НовостиПолитика15 апреля 2023 17:56

В Курской области простились с добровольцем, погибшим в СВО

Дмитрию Чернову было 30 лет
Ольга ДАНИЛОВА
Курянин ушел в армию добровольцем

Курянин ушел в армию добровольцем

Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 апреля в селе Верхний Реутец простились с добровольцем Дмитрием Черновым из Медвенского района Курской области.

Дмитрий Евгеньевич родился в 1992 году. После окончания профессионального училища работал в родном селе Верхний Реутец в агрофирме «Реут». В середине 2022 года он принял для себя решение добровольно участвовать в СВО. Дмитрий погиб в бою за Артемовск в декабре 2022 года, сообщает администрация региона.

Накануне в селе Пселец Пристенского района простились со старшим сержантом контрактной службы Максимом Никитиным, 1986 года рождения. Максим Николаевич с 2004 по 2006 годы проходил срочную службу в рядах ВДВ. В июле 2022 года заключил контракт и погиб в ходе боевых действий 20 августа 2022 года.