В Курской области простились с добровольцем, погибшим в СВО

Курянин ушел в армию добровольцем Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 апреля в селе Верхний Реутец простились с добровольцем Дмитрием Черновым из Медвенского района Курской области.

Дмитрий Евгеньевич родился в 1992 году. После окончания профессионального училища работал в родном селе Верхний Реутец в агрофирме «Реут». В середине 2022 года он принял для себя решение добровольно участвовать в СВО. Дмитрий погиб в бою за Артемовск в декабре 2022 года, сообщает администрация региона.

Накануне в селе Пселец Пристенского района простились со старшим сержантом контрактной службы Максимом Никитиным, 1986 года рождения. Максим Николаевич с 2004 по 2006 годы проходил срочную службу в рядах ВДВ. В июле 2022 года заключил контракт и погиб в ходе боевых действий 20 августа 2022 года.