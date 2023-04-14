Куряне Максим Никитин и Дмитрий Германов погибли в СВО

О потерях проинформировали власти региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двое курян погибли в ходе специальной военной операции.

В селе Пселец Пристенского района простились со старшим сержантом контрактной службы Максимом Никитиным, 1986 года рождения. Максим Николаевич с 2004 по 2006 годы проходил срочную службу в рядах ВДВ. В июле 2022 года заключил контракт и погиб в ходе боевых действий 20 августа 2022 года.

24 марта в ЛНР погиб доброволец из Обояни Дмитрий Германов. Дмитрий Юрьевич родился в 1987 году в Красноярске. В 1988 году переехал с семьей в Обоянь. Окончил Курский монтажный техникум. С ноября 2022 сражался в зоне СВО и погиб в бою.

Ранее КП сообщала, что в Солнцевском районе простились с рядовым контрактной службы Владимиром Стрельниковым, 1971 года рождения. Он погиб 12 марта в Кременском районе Луганской Народной Республики

В Обоянском районе 14 апреля простились с капитаном Михаилом Сизовым. Он был мобилизован в октябре 2022 года. Михаил Владимирович родился в 1974 году в Архангельской области в семье военных.