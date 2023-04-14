В СВО погибли двое курян

В ходе специальной военной операции погибли двое курян.

В Солнцевском районе простились с рядовым контрактной службы Владимиром Стрельниковым, 1971 года рождения. Он погиб 12 марта в Кременском районе Луганской Народной Республики при выполнении боевых задач. За героизм и стойкость посмертно награжден орденом Мужества. Боец родился в Коми АССР и недавно переехал в Солнцевский район. У Владимира Викторовича остались мать и дочь.

В Обоянском районе 14 апреля простятся с капитаном Михаилом Сизовым. Он был мобилизован в октябре 2022 года. Михаил Владимирович родился в 1974 году в Архангельской области в семье военных. С 1997 по 2002 проходил службу в ВС РФ. Позже переехал в Обоянь, где работал в полиции участковым. В зоне СВО выполнял задачи заместителя командира батальона и погиб в бою.