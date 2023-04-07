Курские власти объяснили громкий звук в небе

Громкий звук в районе Курчатова Курской области, о котором сообщают пользователи социальных сетей, вызван работой нашей авиации, сообщили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что в результате очередного обстрела 5 апреля со стороны Украины без энергоснабжения остался поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Люди не пострадали, каких-либо других повреждений нет. Ремонтные бригады сразу приступили к устранению последствий обстрела, сообщили в Правительстве Курской области.

В Глушковском районе энергетики запитали дома по резервной линии, все потребители в поселке Краснооктябрьский сейчас со светом.