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НовостиПолитика6 апреля 2023 6:27

В Курской области восстановили электроснабжение обстрелянного ВСУ поселка

Очередная атака произошла вечером 5 апреля
Ольга ДАНИЛОВА
Местные власти сообщили о восстановление электроснабжения

Местные власти сообщили о восстановление электроснабжения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В результате очередного обстрела 5 апреля со стороны Украины без энергоснабжения остался поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Люди не пострадали, каких-либо других повреждений нет. Ремонтные бригады сразу приступили к устранению последствий обстрела, сообщили в Правительстве Курской области.

В Глушковском районе энергетики запитали дома по резервной линии, все потребители в поселке Краснооктябрьский сейчас со светом.

Ранее КП сообщала, что 5 апреля также три населенных пункта – Гордеевка, Успеновка и Троицкое – оказались обесточены в Кореневском районе в результате обстрела ВСУ окрестностей села Гордеевка.

Без электроснабжения оставались около 300 человек, пострадавших нет.