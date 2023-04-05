В Курской области три населенных пункта оказались обесточены в результате обстрела ВСУ

Об обстреле сообщил губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Три населенных пункта – Гордеевка, Успеновка и Троицкое – оказались обесточены в Кореневском районе в результате обстрела ВСУ окрестностей села Гордеевка.

- Без электроснабжения остается около 300 человек, пострадавших нет. Энергетики приступят к ремонтным работам как только позволят требования безопасности, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В настоящий момент электроснабжение восстановлено, проинформировали власти региона.

До этого Курская область в очередной раз подверглась минометному обстрелу со стороны Украины 2 апреля. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района получили ранения различной степени тяжести.

По данным губернатора, все пострадавшие - члены нескольких семей. Они занимались уборкой на местном кладбище, когда началась атака. Осколочные ранения получили трое маленьких детей и девушка-подросток. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые увечья. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.