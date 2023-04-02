Семь человек пострадали при обстреле кладбища в Курской области

Курская область в очередной раз подверглась минометному обстрелу со стороны Украины 2 апреля. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района получили ранения различной степени тяжести.

По данным губернатора, все пострадавшие - члены нескольких семей. Они занимались уборкой на местном кладбище, когда началась атака. Осколочные ранения получили трое маленьких детей и девушка-подросток. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые увечья. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

- В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших, - отметил Старовойт.

Также в самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений.