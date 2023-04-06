Первая группа мобилизованных курян приехала домой в отпуск

Первая группа мобилизованных курян вернулась из зоны проведения специальной военной операции домой. Отпуск бойцов продлится две недели.

В регион приехали 16 мобилизованных, сообщили в Правительстве Курской области. Это жители Курска, Железногорска и Курчатова, а также Курского, Октябрьского, Льговского, Рыльского, Советского и Щигровского районов. Участников СВО встретили их семьи, близкие и друзья.

В ближайшее время в родной регион приедут следующие группы мобилизованных курян.

Ранее КП рассказывала, что 25 марта от тяжелых ран в госпитале скончался командир мотострелковой роты капитан Алексей Петровский. Об этом сообщили в Правительстве Курской области.

Курянин родился 24 февраля 1975 года и был призван по мобилизации. 15 марта был ранен в бою. 5 апреля в Тимском районе простились с Алексеем Викторовичем.