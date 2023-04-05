5 апреля простились с еще одним мобилизованным курянином

В регион пришли очередные печальные известия Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 марта от тяжелых ран в госпитале скончался командир мотострелковой роты капитан Алексей Петровский. Об этом сообщили в Правительстве Курской области.

Курянин родился 24 февраля 1975 года и был призван по мобилизации. 15 марта был ранен в бою. 5 апреля в Тимском районе простились с Алексеем Викторовичем.

- Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким. Вечная память, - добавили в обладминистрации.

20 марта 2023 года в бою в ходе специальной военной операции погиб житель города Фатежа Курской области Владимир Емельянов. Он родился 9 августа 1974 года в деревне Макаровка. В 1996 году закончил Орловское высшее военное командное училище им. М.И. Калинина, сообщили в Правительстве региона.

Владимир Александрович служил по контракту в "горячих точках" в военном звании капитан. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.