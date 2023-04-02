Мобилизованный курянин Владимир Емельянов погиб в СВО

20 марта 2023 года в бою в ходе специальной военной операции погиб житель города Фатежа Курской области Владимир Емельянов. Он родился 9 августа 1974 года в деревне Макаровка. В 1996 году закончил Орловское высшее военное командное училище им. М.И. Калинина, сообщили в Правительстве региона.

Владимир Александрович служил по контракту в "горячих точках" в военном звании капитан. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Соболезнуем родным и близким.

Ранее КП сообщала, что в Пристенском районе Курской области простились с Евгением Пигоревым, который погиб 18 февраля 2023 года. Евгений Александрович родился 30 апреля 1984 года в поселке Пристень. В конце прошлого года принял решение добровольно отправиться на фронт.

25 марта 2023 года в возрасте 42 лет в Луганской Народной Республике погиб житель Щигровского района Алексей Кочуков. С 2002 по 2003 он воевал в Чечне. Был награжден орденом Мужества. 16 декабря 2022 года младший сержант Алексей Анатольевич добровольцем ушел на службу.