1 апреля ВСУ обстреляли село в Курской области

Об атаке проинформировал глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под очередной обстрел с территории Украины попало село Искра Хомутовского района, здесь зафиксировано более 20 прилетов.

Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка. Ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что ВСУ в ночь на субботу, 1 апреля, сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области.

Пострадавших нет, осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета.