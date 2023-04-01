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НовостиПолитика1 апреля 2023 12:58

1 апреля ВСУ обстреляли село в Курской области

Нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов
Ольга ДАНИЛОВА
Об атаке проинформировал глава региона

Об атаке проинформировал глава региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под очередной обстрел с территории Украины попало село Искра Хомутовского района, здесь зафиксировано более 20 прилетов.

Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка. Ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что ВСУ в ночь на субботу, 1 апреля, сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области.

Пострадавших нет, осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета.