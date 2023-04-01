ВСУ сбросили взрывное устройство на крышу ДК в Курской области

ВСУ в ночь на субботу, 1 апреля, сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области.

Пострадавших нет, осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета.

Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что автоматные очереди, о которых пишут куряне в соцсетях, связаны с тренировкой спецподразделений на базе в одном из районов города Курска. Об этом сообщили в Правительстве Курской области.

Курян просят не беспокоиться.