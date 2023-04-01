Власти объяснили звуки автоматной очереди в Курске

Власти просят не беспокоиться курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

Автоматные очереди, о которых пишут куряне в соцсетях, связаны с тренировкой спецподразделений на базе в одном из районов города Курска. Об этом сообщили в Правительстве Курской области.

Курян просят не беспокоиться.

ВСУ 31 марта вновь обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Среди жителей, к счастью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Кореневском районе без энергоснабжения осталось село Гордеевка.

Глушковский район 31 марта попал под обстрел дважды. Но если пять прилетов в окрестностях поселка Теткино каких-либо последствий за собой не повлекли, из двух ударов по поселку Краснооктябрьский один закончился прямым попаданием в частный гараж. Он полностью уничтожен огнем.