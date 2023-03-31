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НовостиПолитика31 марта 2023 15:09

31 марта ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Пострадавших нет
Ольга ДАНИЛОВА
Об атаке сообщил глава региона

Об атаке сообщил глава региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ 31 марта вновь обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Среди жителей, к счастью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Кореневском районе без энергоснабжения осталось село Гордеевка, энергетики приступили к устранению повреждений.

Глушковский район 31 марта попал под обстрел дважды. Но если пять прилетов в окрестностях поселка Теткино каких-либо последствий за собой не повлекли, из двух ударов по поселку Краснооктябрьский один закончился прямым попаданием в частный гараж. Он полностью уничтожен огнем. Расположенный рядом трехэтажный жилой дом обесточен. На месте работают специалисты.