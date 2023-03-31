Власти сообщили о гибели еще одного добровольца-курянина в СВО

- С прискорбием сообщаю, что 12 марта 2023 года при участии в Специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб наш земляк Андрей Савченков. Андрей Александрович родился в Рыльске 11 января 1995 года. В зону боевых действий СВО отправился добровольно, - сообщил в соцсетях глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

Ранее КП рассказывала, что в Курске простились с выпускником гимназии №25 Русланом Теняковым.

Он погиб 20 марта при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции. Руслан был мобилизован 25 октября 2022 года и с честью выполнял свой воинский долг. Награжден посмертно орденом Мужества, сообщили в мэрии города.