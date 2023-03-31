Погиб 28-летний мобилизованный курянин Руслан Теняков

Руслана не стало 20 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске простились с выпускником гимназии №25 Русланом Теняковым.

Он погиб 20 марта при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции. Руслан был мобилизован 25 октября 2022 года и с честью выполнял свой воинский долг. Награжден посмертно орденом Мужества, сообщили в мэрии города.

Преподаватели и одноклассники вспоминают Руслана, как веселого, жизнерадостного, открытого, приветливого, светлого и позитивного человека.

Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным Руслана Тенякова, сообщили в мэрии.