Погиб 28-летний мобилизованный курянин Руслан Теняков

Руслана не стало 20 марта
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске простились с выпускником гимназии №25 Русланом Теняковым.
Он погиб 20 марта при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции. Руслан был мобилизован 25 октября 2022 года и с честью выполнял свой воинский долг. Награжден посмертно орденом Мужества, сообщили в мэрии города.
Преподаватели и одноклассники вспоминают Руслана, как веселого, жизнерадостного, открытого, приветливого, светлого и позитивного человека.
Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным Руслана Тенякова, сообщили в мэрии.