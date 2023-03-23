23 марта ВСУ дважды обстреляли Курскую область

Об обстреле проинформировал глава региона
Фото: Светлана ВОЛКОВА
ВСУ 23 марта дважды обстреляли Курскую область с территории Украины.
Два прилета зафиксировано на окраине села Плехово Суджанского района.
Еще восемь минометных снарядов противник выпустил по селу Гордеевка Кореневского района.
- В обоих случаях среди жителей никто не пострадал, существенных повреждений также нет. В Гордеевке в результате обстрела перебит электрокабель, аварийные бригады восстановят подачу электроэнергии в кратчайшее время, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
ВСУ 20 марта обстреляли окрестности двух сел Суджанского района Курской области - Гуево и Горналь.
- Судя по всему, целились в том числе по вышкам связи. Тем не менее обошлось без пострадавших и разрушений, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.