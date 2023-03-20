ВСУ 20 марта обстреляли два села в Курской области

Об обстреле сообщили в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ 20 марта обстреляли окрестности двух сел Суджанского района Курской области - Гуево и Горналь.

- Судя по всему, целились в том числе по вышкам связи. Тем не менее обошлось без пострадавших и разрушений, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

19 марта ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Под огнем оказались село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал.