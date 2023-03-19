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НовостиПроисшествия19 марта 2023 12:10

19 марта ВСУ обстреляли три населенных пункта Курской области

В Глушковском районе насчитали 10 прилетов
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

Фото: Предоставлено "КП"

19 марта ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Под огнем оказались село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал.

В Краснооктябрьском насчитали десять прилетов. Зафиксировали незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домов: осколками посекло окна, фасады, крыши и заборы. Кроме того, произошло несколько обрывов линий электропередачи. По словам губернатора, ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.

17 марта Глушковский район также попал под обстрел. Три прилета пришлись по зданию бывшего дома культуры в поселке Краснооктябрьском.